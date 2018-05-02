«سيول» تطلب من الأمم المتحدة التحقق من الإغلاق للموقع النووى بكوريا الشمالية

أعلنت الامم المتحدة الثلاثاء أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، أن تتحقق المنظمة الدولية من الإغلاق المرتقب لموقع تجارب نووية في كوريا الشمالية.



وأوضح المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، صباح اليوم الأربعاء، أن "مون" طلب من "جوتيريش"، خلال مكالمة هاتفية أن تتحقق الأمم المتحدة، في الوقت المناسب، من أنه قد تم بالفعل إغلاق الموقع النووي الذي قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون للرئيس الكوري الجنوبي إنه سيغلقه خلال مايو الجاري، في وعد قطعه أمامه خلال القمة التاريخية التي جمعت بينهما في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.



