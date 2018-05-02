إعلان نتنياهو بشأن البرنامج النووى الإيرانى لم يقنع مؤيدى الاتفاق

أثارت اتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن برنامج إيران النووي شكوكًا من مؤيدي الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، حيث قالت عدة دول أوروبية «إن هذه الاتهامات تثبت أهمية الاتفاق».



ونقلت "فرانس برس" اليوم الأربعاء، عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قولها بإنها «ستدرس أي معلومات جديدة ذات علاقةء»، لكنها أكدت أن تقييماتها خلال السنوات الثلاث الماضية تظهر بأنه لا يوجد «أي مؤشر له مصداقية» بأن إيران سعت الى امتلاك سلاح نووي بعد 2009.



وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن المحللين وعدد من مؤيدي الاتفاق النووي رأوا أن نتنياهو قدم تفاصيل معروفة سابقا، وأخفق في تقديم أدلة تظهر أن إيران لا تلتزم بالاتفاق.



وقدم نتنياهو عرضًا مفصلًا مباشرة على الهواء ليل الإثنين الماضي قبل القرار الحاسم الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحلول 12 مايو الجاري، حول ما اذا كانت بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العظمى.



وقال نتنياهو إن عشرات آلاف الوثائق تم الحصول عليها "قبل بضعة أسابيع في عملية ناجحة بشكل مذهل في مجال الاستخبارات".



وهذه الوثائق، سواء الورقية منها أو ضمن قرص مدمج، تشكل "دليلا جديدا قاطعا على برنامج الاسلحة النووية الذي تخفيه ايران منذ سنوات عن أنظار المجتمع الدولي في محفوظاتها النووية السرية"، حسب قوله.