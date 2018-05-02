توقف حركة القطارات في سوهاج

توقفت حركة القطارات في سوهاج بسبب تعطل القطار رقم 163 مميز «أسوان_الإسكندرية» عقب وصوله المحطة بسبب عطل كهربائي بالجرار.



تلقي اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بتحرير محضر بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن تعطل القطار رقم 163 مميز «أسوان_الإسكندرية» عقب وصوله المحطة بسبب عطل كهربائي بالجرار، قام مسئولي هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة 25 دقيقة.



نتج عن ذلك تأخر القطار رقم 2007 VIP «أسوان_القاهرة» لمدة 20 دقيقة، واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارين ولحين استئناف رحلتيهما.



قيد المحضر برقم 1487 إداري القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.