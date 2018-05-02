«مولر» يُثير إمكانية إصدار مذكرة استدعاء لـ«ترامب»

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن المحقق الخاص روبرت مولر، أثار في اجتماع مع محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس إمكانية إصدار مذكرة استدعاء لترامب إذا رفض التحدث مع المحققين فيما يتعلق بالتحقيق الخاص بروسيا.



وقالت الصحيفة بحسب ما أوردت "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء، نقلاً عن أربعة أشخاص على علم بالمقابلة: «إن مولر أشار إلى مذكرة الاستدعاء بعد أن قال محامو ترامب إن الرئيس ليس ملزمًا بالتحدث مع المحققين الاتحاديين الذين يحققون في تدخل روسيا المزعوم في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016».



وانتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، الكشف "المعيب" للأسئلة التي يريد المحقق الخاص روبرت مولر توجيهها له، في إطار تحقيقه في اتهامات التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016.