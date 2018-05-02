بالصور.. «النوبى» يشهد أسبوع السلامة بحقول الصحراء الشرقية

شهد الدكتور محسن النوبي رئيس مجلس إدارة الشركة العامه للبترول، ختام أسبوع السلامة بمنطقة حقول الصحراء الشرقية، في إطار جدول زمني تم التخطيط له بجميع حقول الشركة، حيث تعد زيارته لرأس غارب، هى الزيارة الثالثة ضمن هذا الجدول، والتي سبقتها زيارتين بحقول سيناء ومنطقة الإسكندرية، حيث أعد لختام الأسبوع الكيميائي عصام أبو اليزيد القائم بأعمال مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية، وبمشاركة الكيميائيين محمد عبد الصالحين مدير عام السلامة ومكافحة الحريق، وإبراهيم الهادى مدير عام مساعد السلامة بالصحراء الشرقية.



وأشرف على الإجراءات العامة المهندس عصام العجراوي مدير حقول الصحراء الشرقية، كما قدمت الاحتفالية الكيميائية فاطمة الزهراء، وخلال الاحتفال، تم تكريم أفضل عامل ملتزم بتعليمات السلامة، كما تم تكريم أفضل عامل أبلغ عن خطر كامن، وكذلك تم تقييم الإجراءات المتعلقة بقواعد الأمن والسلامة فى كل إدارات ومحطات المنطقة، طبقاً للقواعد المعمول بها، وفازت إدارة التدريب بأفضل إدارة لاتباع قواعد السلامة والصحة المهنية.