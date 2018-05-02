الأمم المتحدة مستعدة لمناقشة سبل تعزيز الحوار بين الكوريتين

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في محادثة هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، أن الأمم المتحدة تدعم الحوار بين الكوريتين بشكل كامل وأنها على استعداد لمناقشة الطرق الممكنة لتعزيز هذه العملية.



وجاء في البيان الصادر عن المكتب الصحفي للأمم المتحدة: «أعرب الأمين العام مجددا عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمواصلة الحوار بين الكوريتين، وفي هذا الصدد، وعد بأن الأمم المتحدة مستعدة لمناقشة الطرق الممكنة لتقديم المساعدة»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الأربعاء.



وجرت تلك المحادثة أخر أبريل الماضي، فيما ناشد الرئيس مون، الأمم المتحدة للمساعدة في عملية إغلاق موقع التجارب النووية لجمهورية كوريا الشمالية، وكذلك بشأن تحويل المنطقة المنزوعة السلاح.