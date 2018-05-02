«بومبيو»: سأساعد الدبلوماسية الأميركية على استعادة كبريائها

ذكر وزير الخارجية الأميركي الجديد، مايك بومبيو، لدى وصوله في أول يوم له إلى مقر الوزارة، الثلاثاء، أنه سيساعد الدبلوماسية الأميركية على استعادة كبريائها، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر بشأن خططه للوزارة.



وبحسب ما أوردته "رويترز"، اليوم الأربعاء، قال "بومبيو" مازحًا، إنه سجل رقمًا قياسيًا لأطول جولة خارجية في أول يوم عمل.



وأضاف "بومبيو" وسط تصفيق من عدة مئات من العاملين في السلك الدبلوماسي: «تحدثت بشأن استعادة كبريائنا وسأوضح ما أعنيه بذلك، لكنه مهم، السلك الدبلوماسي الأميركي بحاجة لأن يكون في كل ركن من أركان العالم ينفذ المهام نيابة عن هذا البلد وهذا دوري المتواضع والنبيل أن أنجز ذلك».



