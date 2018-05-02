رئيس الوزراء اليابانى: لن ننقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس

أكّد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، للرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الثلاثاء، أن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، رافضا بذلك أن يحذو حذو واشنطن التي ستنقل سفارتها إلى القدس في 14 مايو الجاري.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن آبي الذي يقوم بجولة شرق أوسطية، تأكيده أمام الرئيس الفلسطيني أن «بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس».



كما أكد آبي «دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، واستعدادها للمساهمة في أي جهد لتحقيق السلام».



وشدد على استمرار اليابان في تقديم الدعم للمشاريع التي تسهم في بناء المؤسسات والبنى التحتية للدولة الفلسطينية.