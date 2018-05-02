زعيم المعارضة الأرمينية يدعو إلى «شل البلاد»

دعا زعيم المعارضة الأرمينية، نيكول باشينيان، أمس الثلاثاء، إلى قطع الطرق وتعطيل حركة القطارات والمطارات في البلاد، بعد فشله في نيل الغالبية المطلوبة في البرلمان لانتخابه رئيسا للوزراء، بحسب «سكاي نيوز»، اليوم الأربعاء.



وقال «باشينيان» أمام عشرات الآلاف من أنصاره في وسط يريفان: «اليوم اعتبارا من الساعة 8:15 (4:15 ت غ) سيتم قطع كل الطرق، تم إعلان تعطيل شامل، سيتم تعطيل المطارات والسكك الحديد»، داعيا مؤيديه إلى «عصيان مدني».



وشهدت يريفان على مدار أسابيع مضت احتجاجات أجبرت رئيس الحكومة السابق سيرج سركسيان على التنحي.

