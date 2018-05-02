زينة تصور «ممنوع الاقتراب والتصوير» لمدة يومين بمصر الجديدة

تواصل الفنانة زينة، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، اليوم الأربعاء، داخل الديكور الخاص بأحد فنادق مصر الجديدة والذي يستمر لمدة يومين بالمكان ذاته.



وتظهر "زينة" خلال الأحداث بشخصية ممثلة وتدعى "كاميليا" وتواجه الكثير من المواقف الصعبة حتى تحقق حلمها.



ويشارك فى بطولة مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" كل من، نسرين أمين، وفتحى عبدالوهاب، ومحمد شاهين، وأحمد العوضى، ومى القاضى، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف محمد الصفتى، وإنتاج أمير شوقى.