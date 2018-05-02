«تعليم البرلمان»: القيادة السياسية حريصة على مصلحة الطالب المصرى

قالت النائبة إنجي مراد فهيم، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستستدعي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم؛ لمناقشته حول بنود نظام التعليم الجديد الذي أعلن عنه، مؤكدة على أن الوزير يمتلك من الخبرة والقدرة التي تؤهله لتطوير منظومة التعليم في مصر، مشيرة إلى أن زيارة وزير التعليم الأخيرة للجنة شرح الرؤية الشاملة للنظام الجديد للتعليم ولم يشرح بنود التعريب؛ ولذا سنناقشه خلال الفترة المقبلة في كافه بنود النظام الجديد.



وأضافت "مراد"، في تصريحات لها: «علينا ألا نفرح بوجود اللغة كلغة يتم تدريسها للأبناء، ولكن أن نفرح بتدريسها كلغة حقيقية بكل مشتملاتها، وعلينا أن نركز على تعليم أبنائنا بشكل جيد في المرحلة الأساسية وأن نكون حريصين على ذلك».



وتابعت: «على المستوى الشخصي متفهمة أن أي تغيير من الممكن أن يحدث حالة من القلق لدى أولياء الأمور، لكن في النهاية نحن حريصون على أن يكون أي تغييرات جديدة ستكون في مصلحة الطالب والأسرة، وأطمئن الجميع وأقول لهم إن ملف التعليم في أيدي أمينة، وأن القيادة السياسية حريصة على مصلحة الطالب وتطوير المنظومة التعليمة».

