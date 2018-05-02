ماجدة نصر: «ليس من حق أولياء الأمور التدخل فى نظام التعليم»

أيدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحويل الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية إلى النظام التعليمي الجديد المقرر تدشينه بدءًا من سبتمبر المقبل للغة العربية بجميع المدارس الحكومية والتجريبية، قائلة: «قناعتي بهذا النظام كونتها على رأي المختصين الذين أكدوا جودة هذا النظام».



وأضافت «نصر»، في تصريحات لها، أن لجنة التعليم بالبرلمان ستقوم خلال الأيام المقبلة، باستضافة متخصصين تربويين؛ لمناقشتهم والاستماع إلى آرائهم حول نظام التعليم الجديد، متابعة: «أعتقد أن اعتراض أولياء الأمور على هذا النظام نتيجة لعدم معرفتهم التربوية أو طرق التدريس».



وتابعت: «نظام التعليم الجديد لا يوجد به أي من المشاكل؛ بل سيقوي اللغة الأم "العربية"واللغات الإضافية للطالب "الإنجليزية والفرنسية"، وليس من الضروري أن يتم تدريس اللغات للطلاب منذ الصغر، وكنا سابقًا لا ندرس اللغات للأطفال في المدارس وكانت الدراسة باللغة الأساسية».



وطالبت النائبة البرلمانية، أولياء الأمور بعدم الحكم أو الاعتراض على النظام التعليمي الجديد إلا بعد تطبيقه، قائلة: «ليس من حق المجتمع أو أولياء الأمور التدخل في نظام التعليم أو آليات الدراسة للطلاب».