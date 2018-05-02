القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

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03:54 ص

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اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

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06:33 م

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06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

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02:05 م

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11:06 ص

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سياسي
الأربعاء 02/مايو/2018 - 04:09 ص

اليوم.. «لجان البرلمان» تستكمل مناقشة موازنات القطاعات المختلفة

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني
كريمة أبو زيد
dostor.org/2152700

تستكمل اللجان النوعية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعاتها لمواصلة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 20182019، وخطتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، 4 اجتماعات لمناقشة موازنة محافظات الجيزة ودمياط والبحر الأحمر والإسكندرية وأسوان.

وتناقش لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة المهندس أحمد سمير، موازنة وزارة التجارة والصناعة.

وتناقش لجنة النقل برئاسة هشام عبدالواحد، دور الشركات التابعة لوزارة النقل في تنفيذ خطة التنمية.

وتنظر اللجنة الاقتصادية، برئاسة عمرو غلاب، في اجتماعين موازنة هيئة قناة السويس وبعض الهيئات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

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