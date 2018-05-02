آمر الصاعقة الليبية: نهاية الإرهابيين فى «درنة» باتت قريبة

قال آمر عمليات الصاعقة الليبية، العقيد جمال المذكور: «إن نهاية الإرهابيين في درنة باتت قريبة وقوات الجيش تنتظر الإشارة»، بحسب «بوابة إفريقيا» الإخبارية، صباح اليوم الأربعاء.



وأضاف العقيد: «لدينا كتائب عسكرية في المنطقة الغربية وهي جاهزة لأي طارئ»، مؤكدا أن الصاعقة أرسلت أربع سرايا إلى محاور القتال في مدينة درنة.



يشار إلى أن القائد العام، المشير خليفة حفتر، زار قبل يومين غرفة عمليات عمر المختار شرق البلاد للإطلاع على آخر التطورات العسكرية لتحرير مدينة درنة، بحسب صور نشرها مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.