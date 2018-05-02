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الأربعاء 02/مايو/2018 - 05:10 ص

البرلمان البريطانى يحذر «ماى» من خطأ كارثى يهدد التجارة الدولية

تيريزا ماي
تيريزا ماي
نيفين هنري
dostor.org/2152697

البرلمان البريطاني حذر رئيس الوزراء من خطأ وصف بالكارثي، إذا ما تسرعت تيريزا ماي لعقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل ترسيخ استراتيجية تجارية شاملة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، الولايات المتحدة هي الأولوية القصوى للحكومة البريطانية للتوصل إلى اتفاقية تجارية بعد انسحاب الاتحاد الأوروبي، وقد قال الرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع صفقة عظمى عبر الأطلسي، ولكن تم تحذير تيريزا ماي بأنها تخاطر بتجميد أوروبا من الصفقات التجارية المستقبلية إذا ما تحولت بسرعة إلى الولايات المتحدة ولجأت لها.

وحذر رئيس لجنة التجارة الدولية في مجلس العموم البريطاني، أنجوس ماكنيل، من أنه سيكون خطأ كارثيًا لبدء المفاوضات قبل وضع استراتيجية قائمة على الأدلة.

وأشارت واشنطن إلى أن الولايات المتحدة ترغب في رؤية تنازلات من بريطانيا بشأن اللوائح التجارية المنظمة في القضايا المختلفة، بدءًا من الأغذية المعدلة وراثيًا والدجاج المغسول بالكلورين لحماية البيانات كجزء من صفقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لكن عضو الحزب الوطني الاسكتلندي "ماكنيل"، قال إن مواءمة أنظمة المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة من شأنه أن ينطوي على إقامة حواجز تجارية لا يمكن اختراقها مع أوروبا مقابل فوائد اقتصادية غير مثبتة، واتهم الحكومة بالانخراط في التفكير المزدوج مع رفض تقدير قيمة صفقة أمريكية محتملة.

في تقرير، دعت اللجنة المشتركة بين الأحزاب، الوزراء إلى نشر استراتيجية السياسة التجارية وتحديد الأهداف والمصالح والأولويات الرئيسية للمملكة المتحدة، ومعالجة آثارها على مختلف المناطق والقطاعات الصناعية، وقال التقرير إنه يتعين على الحكومة القيام بعمل تفصيلي بنمذجة التأثيرات المحتملة لاتفاقية المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإصدار تقييم للأثر مقسم حسب القطاع الاقتصادي والمنطقة والأمة.

وقال "ماكنيل" إنه ينبغي الانتهاء من هذا العمل، ليس فقط قبل أن تدخل المملكة المتحدة في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة تجارية، ولكن قبل وضع اللمسات الأخيرة على العلاقة التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، "بصفتنا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، من السهل أن نفهم سبب رغبة الحكومة في تشجيع التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ولا يمكن إنكار أن بعض قطاعات الاقتصاد البريطاني يمكن أن تستفيد من الحواجز التنظيمية المخفضة والوصول المحسّن للأسواق في الولايات المتحدة، لكن سيكون من الخطأ الفادح الانطلاق في مفاوضات مع الولايات المتحدة بدون استراتيجية تجارية شاملة، حتى في الظروف المثالية، يجب إجراء المقايضات للتوصل إلى صفقة أمريكية شاملة، بدون استراتيجية التجارة، ليس لدينا أي فكرة عما قد تؤول إليه".

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