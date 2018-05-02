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تقارير ومتابعات
الأربعاء 02/مايو/2018 - 02:28 ص

واحد بخرطوم فيل والثانى برأسين.. سكان تايلاند وهوس عبادة الخنازير

واحد بخرطوم فيل والثانى
نيفين هنري
dostor.org/2152696

القرويون في بلدة ثاي، المؤمنين بالخرافات يعبدون خنزيرًا ميتًا مولود برأسين وثلاثة آذان وثماني أرجل، الخنزير الصغير هو المولود الثالث عشر لأبويه اللذان يعيشان في مزرعة في مقاطعة أودون ثاني الريفية، شمال شرق تايلاند، ويعتقد السكان المحليون أن المخلوق المولود أرسل إليهم لجلب الحظ ويأملون أن يؤدي ذلك إلى النجاح في القرعة والمراهنات، وفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

السكان المحليون يتدفقون بالعشرات إلى منزل المالك، حيث تم تخليل الجثة في جرة، وشوهد السكان يجلسون متقاطعين، بينما كانوا يصلون للخنزير الميت ويختارون أرقام يانصيبهم بناء على معالمها.

وقالت المالك كانشانا سوبانيش (46 عاما) إن الرقم الأكثر شعبية كان 13، حيث أن الخنزير الصغير هو الثالث عشر الذي يولد لأمه الملقبة بالسمينة، وكان الرقم 38 شائعًا أيضًا، لأن الخنزير له ثلاث آذان وثماني أرجل، بينما كان 28 أيضًا يعتبر مبشر وميمون بسبب رأس الحيوان الثنائية والثماني أرجل.

وبالرغم من أن الخنزير ولد ميتًا أي لم يأخذ أي فرصة للحياة إلا أن "كانشانا"، أضاف: "الخنزير محظوظ، لم أر قط أي حيوان يولد بهذه الطريقة، لديه ثمانية أرجل، وثلاثة آذان ورأسين، إنه خنزير ذكر، لكن منذ ولادته لم يتنفس أبدًا، يستخدم الناس الأرقام للمقامرة، أنا متأكد من أنه سيأتي بحسن الحظ للقرية".

عبادة الخنزير الميت لم تكن أول حالة عبادة غريبة لسكان بلدة "ثاي" التيلاندية، فسبق لهم أن عبدوا خنزير يمتلك خرطوم مثل الفيل في فبراير الماضي، وقد فاجأ المخلوق البالغ من العمر ثلاثة أيام القرويين عندما ولد في مقاطعة ناخون فانوم النائية في تايلاند على حدود لاوس، ولاحظ السكان أن وجه الخنزير المشوه والجذع الغريب يتدلى من جبينه وبين عينيه الصغيرتين، لكن الخنزير الوليد لم يستطع أن يرضع من أمه، وبدأ السكان في تقديم الرعاية على مدار الساعة للخنازير عن طريق الرضاعة الصناعية.

وقال المزارع المحلي نيسا سيحالا (34 عاما) "لم يكن للخنزير الصغير أي قوة، كان ضعيفًا للغاية ولم يتمكن من الوصول إلى والدته، خرج من الرحم مشوه أو معاق ويبدو وكأنه فيل صغير، أشعر بالأسف تجاهه، إنه خنزير بري، لكن الجميع مندهش من أنه يبدو وكأنه فيل أردت تسجيله لإظهاره كدليل على العالم الطبيعي".

واحد بخرطوم فيل والثانى برأسين.. سكان تايلاند وهوس عبادة الخنازير
واحد بخرطوم فيل والثانى برأسين.. سكان تايلاند وهوس عبادة الخنازير
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