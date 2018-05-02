«قوى البرلمان»: سنبحث ملف معاش «تكافل وكرامة» أثناء مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملف معاش «تكافل وكرامة»، أثناء مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرًا إلى أن الحكومة حتى الآن لم تُظهر برنامج «تكافل وكرامة» من القادرين، وتنقية وإخراج قاعدة بيانات جديدة بأعداد المستحقين الفعليين، لافتًا إلى أن اللجنة ستبحث زيادة قيمة المعاش المقدم لأصحاب البرنامج؛ نظرًا لأنهم يستحقون زيادة شأنهم شأن أصحاب المعاشات العاديين.



وأوضح «وهب الله»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن اللجنة ستُطالب بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن؛ لبحث قيمة الزيادة، مع ضرورة إبلاغها بإحضار نسخة من قاعدة البيانات التي توجد لديها لعرضها على البرلمان، ومن ثم بدء تنقيتها، وحل المشكلات التي تواجه مواطنين غير مفعلين في البرنامج، على الرغم من احتياجهم الشديد لذلك، منوهًا أن قواعد البيانات لا بد وأن تحتوي على أسماء المستفيدين بحالتهم الاجتماعية، لافتًا إلى أن زيادة معاش البرنامج سيكون مثل قيمة المعاشات التي كانت اللجنة قد طالبت بزيادتها بنسبة 20% سنويًا.