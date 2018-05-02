حكاية لعنة كأس أوروبا ضد البرتغال

حقق النادي البرتغالي الضخم بنفيكا، ومقره لشبونة انتصارات تاريخية في كأس الاتحاد الأوروبي في عامي 1961 و1962، ولكن منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من الوصول إلى النهائيات الأوروبية 8 مرات، لم يفز أبدًا، لأن بعضهم يدعون أن هناك لعنة وضعتها سابقتهم في مثل يومنا هذا ولكن عام 1962.



وكان هذا المدرب بيلا غوتمان متأكدا من قيمته، خاصة أن فريقه قد فاز للتو بكأس الأمم الأوروبية عام 1962 لمدة عامين على التوالي ضد ريال مدريد، الذي يعتبر أفضل فريق في العالم، وطلب زيادة في الأجور بنسبة 65٪، والتي رفضها مجلس بنفيكا، فقال المدرب بعد ثورة غضب «لن يكون بنفيكا بعد 100 عام من الآن بطلًا أوروبيًا».



كان للمدرب شخصية مرحة، وهو الذي ولد في عام 1899 في بودابست، وكان «غوتمان» راقصًا قبل أن يصبح لاعب كرة قدم، ولعب غوتمان لعدد من الفرق، تحرك في كثير من الأحيان، من المجر إلى النمسا إلى الولايات المتحدة، وباعتباره يهوديًا مجريًا، نجا غوتمان من الهولوكوست، لكن فقط العديد من أفراد عائلته وأصدقائه لم يفعلوا ذلك، وأصبح مدرب كرة قدم في أوروبا والبرازيل يجذب الجدل أينما ذهب، وتم طرده من نادي ميلان الإيطالي في عام 1953، بعد خلاف مع مجلس إدارة النادي، قال غوتمان للصحفيين بعد ذلك في مؤتمر صحفي "لقد تم فصلي رغم أنني لست مجرمًا ولا مثليًا وداعا."



كان للمدرب مكانة بارزة في البرتغال، حيث فاز على بورتو البرتغالي في الدوري المحلي، وعرضت صفقة أفضل من قبل بنفيكا قفز السفينة إلى شبل منافس، وفاز في أول بطولة كأس الاتحاد الأوروبي في عام 1961.



في موسمه الثاني مع بنفيكا، قام بإقالة 20 من أبرز لاعبي النادي وجلبهم إلى أوزيبيو الشاب المبتكر من موزمبيق، الذي كان قد سرقه من تحت أنوف فريق برتغالي منافس، وكجزء من جيل جديد من مديري كرة القدم، شجع أسلوب اللعب الحر المتدفق في فريقه، وكان رائدا في التكتيكات النفسية قبل أن يكون هذا شائعا، قد اجتاز آلامًا كبيرة قبل نهاية عام 1962 ليثبت في فريقه بأنهم قادرون على الفوز، على الرغم من ضعفهم.