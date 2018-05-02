عاجل.. انهيار «سد معين» فى اليمن بسبب الأمطار والسيول

أدى تدفق كميات كبيرة من السيول مساء أمس إلى انهيار سد معين في مديرية رحبة بمحافظة مأرب (شرق صنعاء)، حسبما أفاد موقع «المصدر أونلاين» اليمني، صباح اليوم الأربعاء.



وقالت مصادر محلية في المحافظة: «إن أمطار غزيرة هطلت على المنطقة، وتدفقت السيول، وأدت إلى انهيار السد، وانهارت منازل بعض المواطنين وسيارات»، دون الإعلان حتى الآن عن سقوط ضحايا.



ووجهت السلطات المحلية في مأرب تنبيهًا إلى المواطنين خلف سد معين، وعلى مجرى السيول المتدفقة نحو سد مأرب بأن عليهم أخذ الحيطة والحذر، وعدم البقاء قريبًا من مجاري السيول التي ستتدفق بسبب انهيار سد معين.