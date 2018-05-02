خريطة الدراما المصرية على قنوات الخليج فى شهر رمضان

اتجه عدد كبير من المنتجين لبيع مسلسلاتهم للقنوات الفضائية الخليجية، ويرجع ذلك لفتح سوق جديدة في نطاق الخليج، والذي شاهدناه خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى البروتوكول الذي اتفقت عليه القنوات الفضائية المصرية هذا العام بعدم شراء مسلسل درامي تزيد قيمته الإنتاجية عن 75 مليون جنيه؛ لتسهيل أمور تسويقه عبر الإعلانات الدعائية، وتحقيق ربح وعائد مادي مما أجبر المنتجين للأتجاه نحو القنوات الخليجية.



ويرصد "الدستور" خلال التقرير التالي خريطة الدراما المصرية في الخليج طوال شهر رمضان الكريم.



- دبي

يعرض خلال قناة "دبي" الفضائية كل من:



"نسر الصعيد"

والمسلسل من بطولة، محمد رمضان ودرة وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومحمد عز، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف محمد عبدالمعطي ومن إخراج ياسر سامي ومن إنتاج العدل جروب.



"ليالي أوجيني"

وهو من سيناريو وحوار إنجى القاسم، وسما عبدالخالق، إخراج هانى خليفة، ويشارك فى البطولة كل من، الفنان ظافر العابدين وأمينة خليل وانتصار وإنجى المقدم وأسماء أبواليزيد وكارمن بصيبص وخالد كمال ومريم الخشت ومراد مكرم وليلى عز العرب.



"ضد مجهول"

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، وروجينا، وحنان مطاوع، ودياب، وأحمد سعيد عبدالغنى، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، ويدور المسلسل فى إطار من الغموض والإثارة حول سيدة تمر بحادث كبير، يقلب حياتها رأسًا على عقب.



"عزمى واشجان"

المسلسل بطولة حسن الرداد، وإيمى سمير غانم، والفنان الكبير سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى.



-أبوظبي

يعرض على قناة "أبو ظبي" الفضائية كل من:



"الوصية"

وتدور أحداث "الوصية" فى حلقات منفصلة متصلة حول العديد من القصص الكوميدية المبتكرة، ومن المقرر الاستعانة بعدد من النجوم كضيوف شرف على بعض الحلقات، والمسلسل بطولة أكرم حسني ومحمد أمين وريم مصطفى، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج كريم أبوذكري، وتأليف مصطفى حلمي وأيمن وتار.



"مليكة"

المسلسل من بطولة مصطفى فهمى، ودينا الشربينى، وعمر السعيد، وأحمد العوضى، وصفاء الطوخى، وإخراج شريف إسماعيل.



"بركة"

المسلسل من بطولة عمرو سعد وأحمد حلاوة، وهالة صدقي وعايدة رياض وكمال أبورية، ومن تأليف محمد الشواف.



"السهام المارقة"

المسلسل من بطولة شريف سلامة، هاني عادل، شيري عادل، وهو من إخراج محمود كامل، ومن إنتاج محمد حفظى ومعز مسعود.





"mbc"

يعرض على شبكة قنوات mbc كل من:



"أبوعمر المصري"

بطولة أحمد عز، وسناء شافع، وأحمد العوضي، ودينا الشربيني، صبري فواز، وأروى جودة، ومن إنتاج طارق الجنايني ومن سيناريو مريم نعوم عن رواية لـعز الدين شكري فشير ومن إخراج أحمد خالد موسى.



"أهو ده اللي صار"

يشارك فى بطولته بجانب النجمة روبى، كل من، سوسن بدر ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزاوى وألفت عمر ولاشينة لاشين ومنة بدر تيسير، وإخراج حاتم على.



"كلبش 2"

المسلسل بطولة أمير كرارة، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبدالرحمن أبوزهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبدالعزيز، ضياء عبدالخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.



"رسايل"

بطولة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، أحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبدالغنى، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إنتاج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.



- روتانا خليجية

يعرض على فضائية "روتانية خليجية" كل من:



"أيوب"

بطولة مصطفى شعبان، آيتن عامر، محمد لطفى، ميريهان حسين، محمد دياب، وهنا الزاهد، تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد صالح.



"رحيم"

بطولة ياسر جلال، حسن حسنى، نور، إيهاب فهمى، دينا، صبرى فواز، محمد رياض، طارق عبدالعزيز، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، ومن إخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى 2018.



- السعودية

يعرض على شاشة "السعودية" كل من:



"بالحجم العائلي"

من تأليف محمد رجاء، إخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، ندا موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، ديانا هاشم وآخرين.



"اختفاء"

"اختفاء" بطولة نيللي كريم، هشام سليم، محمد ممدوح، وعدد من الفنانين، من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج شركة العدل جروب.



"ممنوع الاقتراب والتصوير"

يشارك في بطولة المسلسل زينة، نسرين أمين، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد شاهين، وأحمد العوضي، ومي القاضي، وأحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف محمد الصفتي، وإنتاج أمير شوقي.



"أرض النفاق"

المسلسل مستوحى من رواية للأديب يوسف السباعي، كتب حواره والسيناريو أحمد عبدالله، وأخرجه سامح عبدالعزيز، ومحمد جمال العدل، ويشارك فى بطولة المسلسل محمد هنيدي، وهنا شيحة، ودلال عبدالعزيز، وإبراهيم عيسى، ومحمد ثروت، وليلى عز العرب، ومحمود حافظ.



"عوالم خفية"

إخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته فتحى عبدالوهاب، صلاح عبدالله، بشرى، أحمد وفيق، مى سليم، هبة مجدى، محمد عز، ونور قدرى وآخرون.



"طايع"

بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، وعمرو عبدالجليل، وسهير المرشدى ومحمود البزاوى، تأليف محمد دياب، وإخراج عمرو سلامة.



- الظفرة الإماراتية

يعرض على قناة "الظفرة الإماراتية" كل من:



"أيوب"

بطولة مصطفى شعبان، آيتن عامر، محمد لطفى، ميريهان حسين، محمد دياب، وهنا الزاهد، تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد صالح.



"أبوعمر المصري"

بطولة أحمد عز، وسناء شافع، وأحمد العوضي، ودينا الشربيني، صبري فواز، وأروى جودة، ومن إنتاج طارق الجنايني ومن سيناريو مريم نعوم عن رواية لـعز الدين شكري فشير ومن إخراج أحمد خالد موسى.



"كلبش٢"

المسلسل بطولة أمير كرارة، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبدالرحمن أبوزهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبدالعزيز، ضياء عبدالخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.



- السومرية العراقية

أما قناة "السومرية العراقية" يعرض عليها:



"سك على إخواتك"

"سك على إخواتك" بطولة على ربيع، وصلاح عبد الله، وسلوى خطاب، وصبرى فواز، وكريم عفيفى، وهنا الزاهد، وسهر الصايغ، وهادى الجيار، ميرنا نور الدين، اسلام جمال، جيسى عبده، وأخرون، والعمل قصة كريم فهمى، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحى ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان.



"قانون عمر"

بطولة حمادة هلال إيمان العاصي وإيهاب فهمي ولقاء سويدان ومن من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج أحمد شفيق.