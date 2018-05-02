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الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:45 ص

حبس خادمة وزوجها خدَّرا عجوزًا لسرقة مجوهراتها بالرحاب

حبس خادمة وزوجها
مصطفى حربى وعادل عبدالعال
dostor.org/2152680

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس خادمة وزوجها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مجوهرات من شقة بالرحاب بعد تخدير صاحبتها.

وكان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغًا من محاسب بإعلانه بإحدى الجرائد لطلب خادمة لرعاية والدته المسنة 84 عامًا بمنزلها بالرحاب، حيث قامت إحدى السيدات بطلبه على هاتفه المحمول من رقم محدد، وطلبت شغل الوظيفة المعلن عنها وتقابل معها وتحصل منها علي صورة ضوئية من بطاقة رقم قومي باسم هبة، وبحوزتها حقيبة ظهر وتوجها لمحل سكن والدته وانصرف عقب ذلك.

وفي وقت لاحق من ذات اليوم عاد مرة أخري للاطمئنان على والدته، حيث فوجئ بها فاقدة للوعي وتبين له وجود كسر بخزينة غرفة النوم وسرقة مشغولات ذهبية ولاب توب.

ووجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وبالاستعلام من قطاع مصلحة الأحوال المدنية تبين صورة بطاقة الرقم القومي المسلمة للمبلغ غير خاصة بالمتهمة مرتكبة الواقعة، حيث تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة وزوجها تم ضبطهما، وعثر بحوزة المتهمة الأولي على كافة المسروقات و23 قرصا مخدرا من عقار مخدر.

واعترف المتهمان أمام العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بارتكاب الواقعة وقررت المتهمة الأولي أنها توجهت لمسكن المجني عليها صحبة المبلغ، وعقب انصراف الأخير قامت بإعداد وجبة طعام للمجني عليها، ووضعت بداخله 7 أقراص من عقار مخدر، ما أدي إلى فقدانها الوعي، وعقب ذلك استدعت زوجها الذي تمكن من كسر الخزينة باستخدام صاروخ كهربائي، واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.

وأضاف بقيامهما بتزوير الصورة الضوئية المسلمة للمبلغ حتي يتسنى لها العمل طرف المجني عليها ولتضليل فريق البحث وعدم التمكن من ضبطهما.

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