«أبل» تُحقق أرباحًا كبيرة تفوق توقعات الشركة العالمية

أظهرت نتائج أعمال شركة "أبل"، أن إيرادات وأرباح الشركة فاقت التوقعات في الربع المنتهي في مارس الماضي، مع بيعها 52.2 مليون جهاز آيفون، بما يقل قليلًا عن تقديرات وول ستريت ويظهر بعض المرونة في ظل ضعف الطلب العالمي على الهواتف الذكية.



وحسب ما أوردته "رويترز"، صباح اليوم الأربعاء، فقد توقعت الشركة إيرادات بين 51.5 مليار و53.5 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو، ليتجاوز متوسط هذا النطاق توقعات وول ستريت البالغة 51.6 مليار دولار.



وحققت "أبل" إيرادات في الربع المنتهي في مارس قدرها 61.1 مليار دولار، ارتفاعًا من 52.9 مليار دولار قبل عام.



