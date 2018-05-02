الجيزة تخصص أرقامًا ثابتة للتواصل مع غرفة عملياتها المركزية

خصصت محافظة الجيزة أرقاما ثابتة، خاصة بغرفة العمليات المركزية التى شكلتها الجيزة بمقر الديوان العام بالمحافظة، لتلقى شكاوى المواطنين، واستغاثاتهم ضد الأحوال الجوية، وتجمع مياه الأمطار ومشكلات الكهرباء والمياه، وحددت غرفة عمليات محافظة الجيزة الهواتف التالية 35869193 – 35869371 – 35863004 - 35855722 والخط الساخن 114.



وكان اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة، تحت إشرافه بجانب غرف عمليات بالأحياء والمدن، وربطها بالغرفة المركزية.