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الأربعاء 02/مايو/2018 - 01:02 ص

الجيزة تخصص أرقامًا ثابتة للتواصل مع غرفة عملياتها المركزية

اللواء محمد كمال
اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة
مصطفى علم الدين
dostor.org/2152674

خصصت محافظة الجيزة أرقاما ثابتة، خاصة بغرفة العمليات المركزية التى شكلتها الجيزة بمقر الديوان العام بالمحافظة، لتلقى شكاوى المواطنين، واستغاثاتهم ضد الأحوال الجوية، وتجمع مياه الأمطار ومشكلات الكهرباء والمياه، وحددت غرفة عمليات محافظة الجيزة الهواتف التالية 35869193 – 35869371 – 35863004 - 35855722 والخط الساخن 114.

وكان اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة، تحت إشرافه بجانب غرف عمليات بالأحياء والمدن، وربطها بالغرفة المركزية.

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