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الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:22 ص

نانسى عجرم تدخل عالم الأطفال بفيلم «فتيات القوة»

نانسى عجرم
نانسى عجرم
منار إبراهيم
dostor.org/2152673

قررت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، خوض تجربة الدبلجة لأول مرة والدخول إلى عالم الأطفال، من خلال مشاركتها في فيلم الرسومات المتحركة الشهير "فتيات القوة"، وذلك من خلال تأديتها صوت واحدة من تلك الفتيات الخارقات.

وشاركت "نانسي" متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة بموعد عرض الكارتون الذي يضم صوتها ضمن الدبلجة العربية له وعلقت قائلة: «أنا صوت بلِس من فتيات القوة! أسمعوني الخميس 10 مايو، الساعة 4:00 بتوقيت السعودية على كرتون نتورك بالعربية».

نانسى عجرم تدخل عالم الأطفال بفيلم «فتيات القوة»
نانسى عجرم تدخل عالم الأطفال بفيلم «فتيات القوة»
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