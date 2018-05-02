اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهمى أحداث شغب «العاشر من رمضان»

تبدأ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 10866 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث شغب مسجد العاشر من رمضان».



كانت محكمة النقض قضت في العام الماضى بقبول طعن المتهمين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات في اتهامهم بالاشتراك بأحداث الشغب والتظاهر التي وقعت عام 2015 أمام مسجد بالعاشر من رمضان، وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وخرق قانون التظاهر والاعتداء على رجال الشرطة، واستعراض القوة وترويع المواطنين، وإتلاف منشآت عامة وخاصة ومبان جامعية وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة.