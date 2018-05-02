اليوم.. محاكمة 292 متهما فى «اغتيال النائب العام المساعد»

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 292 متهمًا في اتهامهم باغتيال النائب العام المساعد.



وكشفت التحقيقات أن «هناك متهما يدعى هشام عبدالحليم الكتش يعيش في سوريا باع كل أملاكه وممتلكاته في مصر مكلفا أحد أقاربه بإعطاء مبلغ مليون دولار لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترافات المتهمين قيام مجموعة كبيرة من المتهمين بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية، وضبط عدد من البطاقات، التي تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ مالية بالدولار».



وتضمنت التحقيقات واقعة «اغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، وقام برصد القضاة الإرهابي طارق محمود شوقي نصار من منطقة بئر العبد حتى وصولهم العريش، بينما تولى تنفيذ الواقعة إرهابيون».



وتضمنت الواقعة الثانية استهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين، و4 أفراد شرطة ومواطن.



أما الواقعة الثالثة، فهي اغتيال المقدم إبراهيم أحمد بدران سليم، مدير إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بشمال سيناء، والقوة المرافقة له، ورقيب شرطة عبدالسلام عبدالسلام سويلم، والمجند حمادة جمال يوسف، والذي تم اغتياله بمنطقة جسر الوادي والعريش.