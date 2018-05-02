القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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11:31 ص

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05:36 ص

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06:33 م

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الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:14 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهمى أحداث شغب «المعادى»

اليوم.. أولى جلسات
مصطفى حربى وعادل عبدالعال
dostor.org/2152668

تبدأ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 1248 لسنة 2015 جنايات المعادي، المقيدة برقم 391 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بتظاهرة المعادي 25 يناير 2015.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت بالسجن من سنة إلى 3 سنوات لـ 13 متهمًا في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المعادي» خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وصدر الحكم بالحبس 3 سنوات لمتهمين اثنين، وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، والحبس سنة مع الشغل لـ 9 متهمين آخرين، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، والحبس سنة لمتهمين اثنين حدث وغرامة 500 جنيه لكل منهما.

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