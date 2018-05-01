وفاة آرت بول مصمم أغلفة «بلاي بوي» وأول العاملين بها

توفي المصمم آرت بول، مصمم أول عدد من مجلة "بلاي بوي" الأمريكية، وصاحب شعار الأرنب الشهير الذي تستخدمه المجلة عن عمر ناهز 93 عامًا.



ويعتبر بول هو أول العاملين بالمجلة حينما التقى هيو هفنر مؤسس المجلة عام 1953.



وكان بول يعمل رسامًا حرًا عندما اتصل به هفنر قائلًا له إنَّه بحاجة إلى مدير فني لمجلة كان يطورها.



وقال بول الذي عمل في منصب المدير الفني في بلاي بوي حتى عام 1982، إنَّه صنع شعار الأرنب في ساعة تقريبًا.



وقدم بول غلاف العدد الأول من المجلة والذي ظهرت عليه صورة الممثلة الشهيرة مارلين مونرو.



وفي أواخر سبتمبر الماضي توفي مؤسس مجلة "بلاي بوي" الأمريكية ورائد الصحافة الإباحية هيو هيفنر، عن عمر ناهز 91 عاما في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.



