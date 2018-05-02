محيى عبيد: عموميتان الصيادلة «فنكوش».. ومجلس النقابة لم ينعقد

أكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة لم تصدر أي قرار بتغيير هيئة المكتب، مشير إلى أنه لا يمكن تغييرها في السر، وإنما يتم إرسال خطابات إلى وزير الداخلية والصحة بالتشكيل الجديد للهيئة.



وقال النقيب فى تصريح لـ«الدستور» إن الجمعيتين العموميتين للصيادلة المقرر عقدهما 15 مايو «فنكوش»، موضحا أن المجلس لم ينعقد لتحديد موعد للجمعية العمومية، ولم يتم دعوة النقابات الفرعية لحضور العمومية بشكل رسمي.



وأشار إلى أن النقابة تضم أعضان إخوان وخونة وأعضاء تحركهم أجندات خارجية، وأخرين لم يقدموا للمهنة أى شيء، ويسعوا دائما لافتعال الأزمات، منوها بأن هناك 200 عضو تقدموا بطلب للنظر في تصرفات الأعضاء بعد التجاوزات المستمرة من بعض أعضاء المجلس.

