18 مايو.. عرض الجزء الثاني من مسلسل 13 Reasons Why

يعرض الجزء الثاني للمسلسل العالمي 13 Reasons Why يوم 18 من مايو الجاري، وذلك بعدما حقق نجاح باهر وتفاعل جماهيري كبير فور عرض الموسم الأول منه بسبب سير أحداثه حول انتحار مراهقة هانا بيكر، فتقوم بتسجيل 13 شريط كاسيت تروى فيهم أسباب انتحارها.



المسلسل يقوم ببطولته عددا من الوجوه الشابة مثل ديلان مينيت وكاثرين لانجفورد، وكريستيان نافارو، وأليشا بو، وبراندون فلين، وجستن برنتيس، ومايلز هيزر، وغيرهم.



قصة المسلسل تدور حول "كلاي جينسن" مراهق يعود إلى منزله بعد يومه المدرسي ليجد صندوقًا غامضًا معنونًا باسمه أمام عتبة المنزل، ويكتشف "كلاي" أن ما بداخل الصندوق مجموعة من شرائط الكاسيت المسجلة بواسطة زميلته وحبيبته السابقة "هانا بيكر"، التي انتحرت منذ أسبوعين.