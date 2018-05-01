القوات الروسية تصفي خلية إرهابية بـ«روبوت قاتل» (فيديو)

لجأت السلطات الأمنية في روسيا، إلى استخدام روبوت قاتل في القضاء على خلية إرهابية داخل إحدى المناطق بداغستان.



وأشارت صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن المواجهة مع الجماعات الإرهابية في روسيا تأتي قبل أسابيع من استضافة روسيا لكأس العالم.



وأوضحت الصحيفة أن القوات الروسية الخاصة استخدمت روبوتًا آليًا لمواجهة خلية جهادية، وقد قتل ما مجموعه 11 من الإرهابيين المزعومين في منطقة داغستان الإسلامية في تيدينبوكس على مدى عدة أيام، حيث عثر الضباط على أسلحة وقاذفة قنابل يدوية وأسلحة أخرى.



وتظهر الصور البشعة جثث المشتبه بهم على الأرض بأسلحتهم إلى جانبهم التي ساعد الروبوت في القضاء عليها.



تم عرض ستة رجال في صور كشفت عنها سلطات التحقيق.



وكشفت تسجيلات فيديو وتسجيلات صوتية من الروبوت عن أصوات المتطرفين وهم يصرخون «الله أكبر»، ثم تلاه انفجار وطلقات نيران، وذلك وفقا للصحيفة.

