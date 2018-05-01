«البنتاجون» تسعى لتطوير سيارات ذاتية القيادة للاستخدام العسكري

أعلن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لشئون الأبحاث والهندسة مايكل جريفين، أن الوزارة تسعى لتطوير سيارات ذاتية القيادة لتدخل بذلك عالم المنافسة على هذا النوع من السيارات، لكن لأغراض عسكرية.



ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية، الليلة عن جريفين قوله «سيكون لدينا مركبات ذاتية القيادة لصالح الجيش قبل أن تنتشر تلك السيارات في الشوارع»، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتسيير سيارات سيقلل نسبة الحوادث والإصابات بشكل كبير.



وتتسابق شركات كبيرة على تطوير سيارات ذاتية القيادة، لكن هذه التكنولوجيا تواجه عقبات، وقد لقيت امرأة مصرعها بسبب اصطدام سيارة ذاتية القيادة بها في مارس الماضي.

