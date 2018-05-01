«بومبيو» يبدأ التغريد: ممتن لدونالد ترامب

في أول ظهور له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كوزير خارجية رسمي للولايات المتحدة الأمريكية، وجه مايك بومبيو رسالة شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اختياره لهذا المنصب.



وقال بومبيو في أول تغريدة له: «أنا ممتن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شرف العمل كوزير الخارحية الأمريكية».



وتابع: «الكثير من الأمور ذات الأهمية العالمية تتطلب تركيزنا.. أنا ملتزم بوضع مصالح الشعب الأمريكي أولًا وأتطلع إلى العمل مع أفضل الدبلوماسيين في العالم».



وقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مايك بومبيو ليخدم في منصب وزير الخارجية الأمريكي قبل أسبوع.



وفي تغريدته الثانية وجه بومبيو الشكر لنائب وزير الخارجية على قيادته للجهود الدبلوماسية خلال الأسابيع الماضية.



والأخيرة عبر فيها عن سعادته بمشاركة الرئيس الأمريكي في حفل تقديم جائزة بالأكاديمية الأمريكية للقوات المسلحة.



