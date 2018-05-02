افتتاح أول دار لفتيات «أطفال بلا مأوى» بتكلفة 6.5 مليون جنيه

أكد حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم افتتاح أول دار لرعاية الفتيات بالعجوزة كأول دار للفتيات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك قبل منتصف شهر مايو الجاري.



وأضاف "حسني"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن تأجيل الافتتاح يرجع إلى استكمال أعمال التطوير، والتى شملت (بنية تحتية، تجهيزات فى المباني، وشراء أثاث جديد)، والتى بلغت 6.5 مليون جنيه، لافتًا إلى أن تأخير افتتاح بعض دور الرعاية يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، والتى أدت لزيادة التكلفة، مؤكدًا أن الوزارة نجحت فى توفير الميزانية اللازمة وتخطت أزمة فروق الأسعار.

