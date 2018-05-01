بيت الشعر بالأقصر يقيم ندوة بعنوان «التماسك النصي في الشعر العربي»

أقام بيت الشعر بالأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، أمسية ثقافية كبرى تحت عنوان (التماسك النصي في الشعر العربي.. دراسة في الوسائل والأدوات).



أشرف على الأمسية وأدار الندوة الثقافية الأستاذ الدكتور حسام جايل الحائز على جائزة الدولة في الآداب فرع تيسير النحو عام 2014، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.



وشهدت الندوة العديد من الشخصيات العامة ورموز الثقافة بالأقصر ومدير قصر ثقافة الأقصر محمد العدوي، ومدير بيت الشعر بالأقصر حسين القباحي، ورجال الأدب والشعر بالمحافظة والعديد من الشعراء الشباب.



وتحدث الدكتور حسام جايل عن تجربته في التماسك النصي، وتفاعل معه العديد من الشعراء.



واختتمت الندوة بإحياء مسابقة الشعر والتراث التي سوف يقدمها بيت الشعر خلال شهر رمضان المبارك.