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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 11:32 م

زيدان يحقق رقمًا قياسيًا في دوري الأبطال عقب تأهل ريال مدريد للنهائي

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
أ ش أ
dostor.org/2152640

أصبح زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أول مدرب يصل إلى 3 نهائيات في دوري أبطال أوروبا على التوالي منذ الإيطالي مارشيلو ليبي مع يوفنتوس.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيقام في العاصمة الأوكرانية كييف 26 مايو الجاري، عقب تعادله مع بايرن ميونيخ إيجابيا بهدفين لكل فريق، وينتظر ملاقاة الفائز من نصف النهائي الآخر بين ليفربول وروما.

في سياق متصل، يعد ريال مدريد هو ثالث فريق يتأهل للنهائي 3 مرات على التوالي بعد ميلان ويوفنتوس الإيطاليين منذ بداية نظام البطولة الحالي عام 1992، ولكنه يتفوق بأنه الفريق الوحيد الذي توج بالبطولة مرتين متتاليتين، والآن أمامه فرصة تاريخية للتتويج بالبطولة للعام الثالث على التوالي.

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