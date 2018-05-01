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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 11:30 م

«الوطنية للانتخابات» تشارك في مؤتمر عالمى برومانيا

«الوطنية للانتخابات»
حسام محفوظ
dostor.org/2152637

يشارك، غدًا الأربعاء، وفد من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم في فعاليات مؤتمر دولي برومانيا تحت عنوان "الانتخابات وبناء الأمة"، ويضم الوفد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة، والمستشار عبد السلام محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة، والمستشارة ريم هندي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في رومانيا وجهت الدعوة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية للمشاركة في مؤتمر دولي بعنوان "الانتخابات وبناء الأمة، وسيعقد في مدينة سيناي برومانيا، في الفترة من 2 إلى 6 مايو الجاري".

وأكد الشريف أن الهيئة المستقلة للانتخابات برومانيا، وجهت دعوات لأكثر من 13 دولة أخرى، وهم الدول التي لها هيئات انتخابية وطنية مستقلة، لافتًا أن رومانيا وجهت الدعوة لمصر باعتبار أنها من الدول الحديثة في إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات.

وأشار الشريف إلى انضمام مصر مؤخرًا إلى منظمة "A-WEB"، وهي منظمة دولية في إدارة الانتخابات تترأسها رومانيا، وذلك بعد إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أن الهيئة في مصر ستشارك بكلمة فيما يتعلق بموضوع المؤتمر "الانتخابات وبناء الأمة"، بالإضافة إلى أنها ستتناول، خلال كلمتها، التعريف بالهيئة وبنشئتها واختصاصاتها وتشكيلها وسلطاتها في إدارة الانتخابات، لإلقاء الضوء على أول حدث انتخابي أدارته الهيئة، وهو الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وكيفية إدارتها بطريقة محايدة ومستقلة، وحرصها على الخروج بمشهد انتخابي ديمقراطي نزيه ومحايد، ونجاح العملية الانتخابية التي ضربت مثالًا في الديمقراطية، وخروجها بشكل يليق بتاريخ مصر ومكانتها، من خلال هيئة مستقلة لاسلطان عليها.

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