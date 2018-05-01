100 ألف تأشيرة عجزًا في كوتة عمرة رجب وشعبان

كشف ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك تراجعا بموسم العمرة خلال العام الجارى، موضحًا أنه منذ بداية موسم العمرة فى الأول من شهر مارس الماضى، وصلت أعداد المواطنين الذى حصلوا على تأشيرات للعمرة لقرابة الـ250 ألف معتمر، فى حين أن الكوتة المخصصة لعمرة رجب وشعبان، حُدد لها 400 ألف تأشيرة ومع اقتراب نهاية شهر شعبان، فمن المتوقع أن تُختتم الأعداد بـ 300 ألف معتمر.



وأضاف سلطان أنه سيكون هناك عجز يصل إلى 100 ألف تأشيرة في كوتة رجب وشعبان.