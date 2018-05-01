بيان للجيش العراقي بشأن اشتباكات مع مسلحين شمال بغداد

أصدرت قيادة الجيش العراقي بيانًا حول الاشتباكات التي وقعت مساء اليوم الإثنين، بين القوات الأمنية العراقية ومسلحين متشددين، في مدينة الطارمية شمالي بغداد، والذي سقط فيه عشرات القتلى والجرحى.



وقال البيان إنَّ متشددين فتحوا النار على عدد من المدنيين، اليوم الثلاثاء، في بلدة الطارمية الواقعة على بعد 25 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.



وذكر الجيش أنَّ قوات الأمن تقوم بعمليات تفتيش في المنطقة، ولم يتضح بعد عدد القتلى.



وقد نقلت تقارير إعلامية عن مصادر أمنية أنَّ الحصيلة النهائية للهجوم بلغت سبعة قتلى و13 جريحًا.