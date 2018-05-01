بالصور.. التطور الطبيعي لملابس تامر حسني

يحاول المطرب تامر حسني، أن يلفت الانتباه له كلما ظهر إعلاميًا من خلال اعتماده على تصميمات غريبة للملابس التي يرتديها مؤخرًا، ولعل أبرزها ظهوره الأخير في حفلته بالجامعة البريطانية.



واختلف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الآراء ما بين منبهر بالطريقة الجديدة التي اعتمد عليها حسني مؤخرًا، وبين منتقدين لهذه النوعية من الملابس غير المألوفة على مجتمعنا العربي والمصري خصوصًا.



جدير بالذكر أن زوجة نجم الجيل بسمة بوسيل، هي من غيرت مفهومه حول الموضة وطريقة ظهوره سواء في حفلات أو لقاءات إعلامية، خاصًة أن زوجته تعمل في مجال الموضة، وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها حسني بملابس مختلفة الشكل والتصميم، ولعل ظهوره الأبرز كان على إحدى المجلات الأجنبية، خلال الفترة الماضية.