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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 11:08 م

الطيب: وحدة خاصة للتواصل مع خريجي الأزهر بإندونيسيا

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أ ش أ
dostor.org/2152621

ترأس الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مساء الثلاثاء، المؤتمر العام لخريجي الأزهر في إندونيسيا بمقر إقامته في مدينة سولو، المحطة الثانية من زيارة شيخ الأزهر الحالية لإندونيسيا.

ووجه فضيلة الإمام الأكبر، في كلمته خلال المؤتمر، الشكر للرئيس والشعب الإندونيسي على حفاوة الاستقبال التي لقيها منذ أن وطأت قدماه هذه الأرض الطيبة المباركة، مشيرًا إلى أن إندونيسيا بلد كريم طيب تعتز به الأمة الإسلامية كلها، ونذكره عندما نريد الافتخار بشعب مسلم استطاع أن يتقدم وينهض ويصبح نمرًا اقتصاديًا.

قال إنه لدى عودته للقاهرة، سيصدر قرارًا بإنشاء وحدة خاصة للتواصل مع خريجي الأزهر في إندونيسيا، فهم كنز ثمين يجب أن نستثمره، مُبديًا استعداد الأزهر لتدريب الواعظات الإندونيسيات كي يسهمن في نشر وسطية الإسلام وسماحته.

وشدد الإمام الأكبر على أن الأزهر الآن هو طوق نجاة للعالم كله وليس للدول الإسلامية والعربية فقط، لأنه لن يقضي على الإرهاب إلا فكر الأزهر الذي يجب أن نحمله إلى كل بقاع الأرض، وأن ينزل إلى أرض الواقع ليتعلم الناس الصحيح من الخطأ، موضحًا أن لدى من يتخرجون منه رسالة لترويج الفكر الأزهري في بلادهم كي يشيع الاستقرار.

من جانبه، أشار الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إلى أن عدد الدول التي وثقت في الأزهر الشريف وأرسلت أبناءها للتعلم على يد علمائه بلغ 108 دول، يتلقون في الأزهر العلوم التطبيقية والشرعية، حيث بلغ عدد الطلاب الوافدين 33 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية من بينهم 5 آلاف طالب وطالبة من إندونيسيا.

ولفت المحرصاوي إلى أن خريجي الأزهر يقع عليهم عبء ثقيل في نشر منهجه الوسطي الذي يتبنى قيم المواطنة والمساواة والتعايش والاندماج الإيجابي ويرفض التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن كل طالب وافد في الأزهر بمثابة سفير لهذه المؤسسة العريقة في بلاده لينشر المفاهيم الصحيحة عن الإسلام.

بدوره، رحّب الدكتور محمد زين المجد رئيس فرع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر في إندونيسيا ومحافظ نوساتنجار الغربية بزيارة فضيلة الإمام الأكبر رغم ارتباطاته الكثيرة، وقال:«إن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أفسح لنا المجال كي نلتقيه، وهذا درس لنا في الحب والحرص على الآخرين، وإن زيارة الإمام الأكبر تجلب البركة لنا جميعا".

واستعرض زين المجد، النصائح التي وجهها فضيلة الإمام الأكبر خلال اجتماعه مع رؤساء فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في القاهرة، على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، والتي تضمنت التأكيد على ضرورة الاندماج في المجتمع والتواصل الإيجابي مع أفراده، فالأزهري لا ينفصل عن الناس ولا يخالفهم ما دامت تصرفاتهم لا تخالف الشريعة، والإسلام لا يحب النزعة الانفصالية، ويحث المسلم على التفاعل الإيجابي والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

وأوضح أن خريجي الأزهر في إندونيسيا هم سفراء للأزهر ويخدمون في جميع المجالات، فمنهم السياسي ورجل الاقتصاد وأستاذ الجامعة والمحافظ، وكلهم فخورون بالانتماء للأزهر الشريف وبمنهجه الوسطي.

حضر اللقاء وزير الشئون الدينية الإندونيسي حكيم لقمان سيف الدين، ووزير الشئون الدينية السابق الدكتور محمد قريشي شهاب الرئيس الشرفي لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في إندونيسيا، والوفد المرافق للإمام الأكبر، وحشد من رؤساء المعاهد والمؤسسات الإسلامية الإندونيسية، وممثلون لمكاتب منظمة خريجي الأزهر في محافظات إندونيسيا المختلفة.

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