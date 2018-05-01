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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 11:07 م

الصحة الفلسطينية: 44 شهيدًا و6793 إصابة حصيلة اعتداءات الاحتلال على مسيرات غزة

الصحة الفلسطينية:
أ ش أ
dostor.org/2152620

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، إن 44 شهيدًا و6793 إصابة هي حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة بقطاع غزة منذ 30 مارس حتى 30 أبريل.

وأوضحت الوزارة، في بيان الثلاثاء، أن من بين الشهداء 5 أطفال دون سن الـ18 عامًا، و4003 مصاب نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، و2790 إصابة تعاملت معها النقاط الطبية الميدانية.

وأشارت إلى أن من الإصابات التي وصلت المستشفيات 701 طفل و225 سيدة، مبينة أن 160 إصابة وصفت بالخطيرة، و1944 متوسطة، و1899 طفيفة.

ولفتت الصحة إلى أن 1935 إصابة كانت بالرصاص الحي، و401 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و820 بالغاز المسيل للدموع، و847 إصابات أخرى.

وحول أماكن الاصابات في الجسم، أشارت الوزارة إلى أنه كان 297 إصابة في الرقبة والرأس، و518 في الأطراف العلوية، و139 في الظهر والصدر، و166 في البطن والحوض و1942 في الأطراف السفلية، و74 في أماكن متعددة.

وقالت الوزارة إن 24 حالة بتر بين من مجمل الإصابات، 19 منها في الأطراف السفلي، وإصابة واحدة في الأطراف العلوية، و3 حالات في الأصابع، وحالة واحدة جزء من الكاحل.

أضافت أن الاستهداف المباشر للطواقم الطبية أدى إلى إصابة 89 من الطواقم الطبية والمسعفين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، إضافة إلى تضرر 22 سيارة اسعاف بشكل جزئي.

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