غدًا.. تسجيل أول أغنية لكأس العالم 2018

يستعد مجموعة من نجوم الغناء في مصر والسعودية والمغرب وتونس الدول العربية المشاركة في مونديال كأس العالم بروسيا، لتسجيل أغنية عن كأس العالم بعنوان "كأس العالم.. يلا يا بلادي"، وذلك داخل استديو صوت الحب، ويشارك الثنائي مينا عطا ومحمد شاهين من مصر، ومحمد هاشم نجم من السعودية، وفريد الغنام من المغرب وفاطيما من تونس.



يشدو نجوم الغناء المشاركون في الأغنية كل منهم بلهجة بلاده وتهدف الأغنية إلى توحيد الشعوب العربية المشاركة في كأس العالم هذا العام لتشجيع الدول الأربع في مبارياتها ضمن المونديال.



الأغنية كلمات الشاعر حسام طنطاوي وألحان معتز أمين وتوزيع أحمد مجدي وإنتاج شركة abc، ومن المقرر أن يتم تصويرها في وقت لاحق استعدادًا لطرحها على القنوات الفضائية قبل بدء فعاليات المونديال.