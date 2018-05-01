الجبير: إيران مستمرة في زعزعة استقرار الدول العربية

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، أن إيران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية من خلال إشعال الفتن الطائفية وتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعمها للإرهاب.



جاء ذلك تعليقًا على طرد المغرب للسفير الإيراني واستدعاء سفيرها لدى طهران، بسبب دعمها لجبهة «البوليساريو» الإنفصالية.



وأضاف الجبير، في تصريحات اليوم: "ما فعلته إيران في المملكة المغربية عبر أداتها تنظيم حزب الله الإرهابي بتدريب ما تسمى بجماعة البوليساريو خير دليل على ذلك، وذلك حسب صحيفة المناطق السعودية.