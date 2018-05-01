القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
مصر
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 10:53 م

إقبال على رحلات روسيا لتشجيع المنتحب بكأس العالم

إقبال على رحلات روسيا
رامى حسين
dostor.org/2152613

كشف محمد أكرم، رئيس أحد الشركات السياحية المنفذة لبرامج رحلات روسيا لتشجيع المنتخب القومى خلال مبارايته بكأس العالم القادم، أن المرحلة الأولى انتهت، موضحًا أن هناك إقبال كبير من جانب المصريين وخاصة خلال، الأسبوعيين الماضيين، على حجز البرامج السياحية، للمشاركة وتشجيع المنتخب القومى خلال مبارايته على أرض موسكو.

وأضاف أكرم، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك تحالف بين 4 شركات سياحية هى التى وضعت برامج الرحلات ولكن هناك عدد كبير من الشركات تعمل تحت هذا المظلة ولكنها تعلن بنفسها عن البرامج، موضحًا أن البرامج تبدأ من 30 ألف جنيهًا حتى 160 ألف جنيهًا، ويتوقف سعر البرنامج على إعداد المباريات فهناك برامج لمباراة واحدة وأخرى للمباراتين، بالإضافة إلى درجة مستوى الفندق، موضحًا أن جميع رحلات البرامج السياحية ستتم عبر شركة مصر للطيران.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ يومين

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ 3 أيام

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ 5 أيام

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

منذ 6 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ 6 أيام

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

الآن

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن في دوري الأبطال

«الأرصاد»: انحصار العاصفة الترابية في محافظة واحدة (فيديو)

5 مشاهير سبقوا الأستاذ الجامعي في الهجوم على الشعراوي

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

الأكثر قراءة

الذهب ينزل لأقل سعر خلال شهرين

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

الذهب ينزل لأقل سعر خلال شهرين

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

كشكول

جامعة دمنهور تفوز بجائزة بغداد لأفضل رسالة دكتوراة في العلوم المحاسبية

بالصور.. بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور والهيئة العربية للتصنيع

الإمام الأكبر: نسعى لتطوير المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

لجنة لمراجعة النقص في أعضاء هيئة التدريس بكليات بنها

٥ مايو جامعة عين شمس تتسلم رسميا شهادة QS العالمية

الأمصار

وسائل إعلام: أكثر من 20 قتيلا وجريحا بهجوم على الطارمية شمال بغداد وانتشار مكثف للقوات الأمنية

أول تعليق من «البوليساريو» على اتهامات المغرب لإيران و«حزب الله»

اليمن يعلن دعمه للمغرب في قطع العلاقات مع إيران

النادي الملكي يحجز مقعد نهائي أبطال أوروبا

المؤشر البريطاني يصعد بقيادة «جست إيت» و«بي.بي» والاسترليني يهبط

منوعات

الأمير وليام وزوجته كيت يسجلان ميلاد ابنهما الجديد

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك