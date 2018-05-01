إقبال على رحلات روسيا لتشجيع المنتحب بكأس العالم

كشف محمد أكرم، رئيس أحد الشركات السياحية المنفذة لبرامج رحلات روسيا لتشجيع المنتخب القومى خلال مبارايته بكأس العالم القادم، أن المرحلة الأولى انتهت، موضحًا أن هناك إقبال كبير من جانب المصريين وخاصة خلال، الأسبوعيين الماضيين، على حجز البرامج السياحية، للمشاركة وتشجيع المنتخب القومى خلال مبارايته على أرض موسكو.



وأضاف أكرم، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك تحالف بين 4 شركات سياحية هى التى وضعت برامج الرحلات ولكن هناك عدد كبير من الشركات تعمل تحت هذا المظلة ولكنها تعلن بنفسها عن البرامج، موضحًا أن البرامج تبدأ من 30 ألف جنيهًا حتى 160 ألف جنيهًا، ويتوقف سعر البرنامج على إعداد المباريات فهناك برامج لمباراة واحدة وأخرى للمباراتين، بالإضافة إلى درجة مستوى الفندق، موضحًا أن جميع رحلات البرامج السياحية ستتم عبر شركة مصر للطيران.