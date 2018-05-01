لجنة من «صحة الغربية» لإعداد تقرير عن وفاة سيدة أثناء الولادة

قال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم تشكيل لجنة من مديرية الصحة بالغربية لإعداد تقرير مفصل حول واقعة وفاة سيدة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية بمستشفى خاصة في طنطا.



وأضاف شرشر، في بيان الثلاثاء، أنه سيتم فحص الموضوع كاملًا وإعداد تقرير فني، لعرضه على النيابة العامة ووزارة الصحة واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، وذلك من خلال أطباء من خارج مدينة طنطا ومن الممكن الاستعانة بأحد أساتذة الجامعة.



كان أحد المحامين بمدينة طنطا تقدم ببلاغ ضد أحد المستشفيات الخاصة، للتسبب في وفاة زوجته عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية، والإهمال الطبي في علاجها ما تسبب في دخولها في غيبوبة ووفاتها تاركة له طفلة عمرها 10 أيام.