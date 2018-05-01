نائب: قانون العمل هدية النواب للعمال في عيدهم

وجّه شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم اليوم ١ مايو، مؤكدًا أن مشروع قانون العمل الذي يناقشه البرلمان حاليًا سيكون هدية النواب للعمال، حيث من المقرر الانتهاء من مناقشة القانون وإحالته للجلسة العامة خلال الشهر الجاري.



وأوضح نادي، في تصريحات له، أن القانون يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، كما يحقق العديد من الامتيازات للعامل المصري أبرزها الأمان الوظيفي، حيث ألغى القانون الفصل التعسفي واستمارة 6 ليكون الفصل بحكم قضائي، وفي سبيل ذلك سيتم إنشاء محاكم عمالية بموجب القانون لسرعة التقاضي والنظر في قضايا العمال.



وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون يأتي من منطلق اهتمام البرلمان والقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي، بالعامل المصري والعمل على تمكينه داخل الحياة الاجتماعية، وهو ما ظهر في التشريعات العمالية التي ناقشها ولا يزال يناقشها النواب، فضلا عن تكريم الرئيس القيادات العمالية وتصريحاته عن مكانة العامل المصري.