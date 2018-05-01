سفير اليمن بالأمم المتحدة يطالب بالإشراف على ميناء الحديدة

شدد السفير خالد اليماني مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، على أهمية إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة من أجل ضمان وصول السلع في الوقت المناسب، دون عوائق من جانب ميليشيا الحوثي، وفي إطار من الحياد، وذلك للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء في رسالة رسمية وجهها السفير اليمني إلى رئيس مجلس الأمن الدولي مؤخرا بناء على تعليمات من الحكومة اليمنية، لفت خلالها انتباه أعضاء المجلس إلى ما تقوم به ميليشيات الحوثي من احتجاز 19 ناقلة نفط محملة بنحو 200 ألف طن من المشتقات النفطية في منطقة الرسو خارج ميناء الحديدة.



وأبلغ اليماني مجلس الأمن بأن ميليشيات الحوثي تمنع هذه السفن من الدخول إلى الميناء لتفريغ شحناتها، وتعمل في الوقت نفسه على تأخير دخول ناقلات النفط إليه، لأنها تحمل واردات لشركات ليست منتسبة إليها، إلى جانب تعمدها تأخير دخول المشتقات النفطية لخفض العرض في السوق وزيادة السعر في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها.



وقال «إنه ومنذ عام 2014 ما برحت ميليشيات الحوثي تستخدم ميناء الحديدة كأداة حرب ضد الشعب اليمني ومصدر للتمويل من أجل إطالة أمد الحرب، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات الانقلابية تستخدم هذا الميناء أيضا لتهريب أسلحة وقذائف إيرانية إلى اليمن بغية استخدامها في استهداف المدن اليمنية والسعودية، وإن ذلك يبرهن على أن ميليشيات الحوثي غير مسئولة وغير مؤهلة لتشغيل مثل هذا الميناء المهم».

