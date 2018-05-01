الرئاسة: مصر حريصة على نشر ثقافة السلام في المنطقة

أكدت رئاسة الجمهورية أن مصر حريصة على نشر ثقافة السلام في المنطقة وتسعى نحو تحقيق ذلك عبر لغة الحوار مع العالم كافة.



وقالت الرئاسة إن مصر حريصة جدا على الانفتاح على العالم كافة وتغليب لغة الحوار معه، موضحة أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي يأتي في هذا الإطار.



ووصفت اللقاء بين الرئيس السيسي وأعضاء الوفد بأنه مهم للغاية نظرا لثقل الأعضاء الذين يعتبرون على مقربة من صناع القرار الأمريكي، مؤكدة أن هولاء سينقلون آراء وفكر وثقافة مصر نحو العالم، لافتة إلى أن حل القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف سيجعلان هناك ثقافة سلام في المنطقة التي ستشهد رخاء حال تنفيذ تلك الأمور، ومصر تخطو خطوات كبيرة في هذا الاتجاه.



وأوضحت أن مصر تخطو خطوات حقيقية وكبيرة بشأن اتفاقية السلام ومكافحة الفكر المتطرف ونشر حقيقة الدين الإسلامي وسيشهد لها العالم في المستقبل.