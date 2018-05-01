محمد رمضان ودرة يتصدران بوستر مسلسل «نسر الصعيد»

نشر الحساب الرسمي لقناة «دبي» في «إنستجرام»، بوستر دعائيا جديدا لمسلسل «نسر الصعيد»، أعلنت من خلاله عن عرض المسلسل عبر شاشتها في السباق الدرامي المقبل.



وتصدر البوستر الفنان محمد رمضان مرتديا بدلة شرطة والفنان درة، فستانا أبيض والفنان سيد رجب بزي صعيدي، وعلقت القناة على البوستر ببعض الكلمات التشويقية، إذ كتبت «شهم، جدع، رجل يتحمل المسئولية يواجه ضغوطا كثيرة بين وظيفته وعائلته فكيف سيتصرف ابن البلد؟».



مسلسل «نسر الصعيد» بطولة محمد رمضان ودرة ووفاء عامر وسيد رجب وعائشة بن أحمد وعايدة رياض ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج ياسر سامي ومن إنتاج جمال العدل.

